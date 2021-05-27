Вспышка загадочного вируса: США и Китай обменялись обвинениями по COVID

Китай потребовал , чтобы американские власти объяснили вспышку загадочного вируса в штате Вирджиния, которая произошла в июле 2019 года, незадолго до пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, его слова приводит издание Global Times.

Чжао также потребовал от Вашингтона рассказать «правду» о вспышке в 2019 году еще одного острого респираторного заболевания, которое тогда связали с повреждением легких из-за вейпинга. Представитель китайского МИД напомнил и об американской военной лаборатории, расположенной в соседнем с Вирджинией штате Мэриленд.

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«Сколько секретов от остального мира таят лаборатория Форт-Детрик и другие американские биолаборатории за рубежом?.. США должны прояснить эти факты всему миру», — подчеркнул Чжао.

Всемирная организация здравоохранения должна изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и в подобных учреждениях других стран. Об этом в среду на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД Хуа Чуньин.

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"Относительно сохранения вероятности утечки вируса в результате лабораторного инцидента члены экспертной группы заявили, что в случае необходимости они проведут исследования в лабораториях по всему миру. Как вам известно, такие исследования в лабораториях в Ухане уже прошли. Однако когда Форт-Детрик откроется для экспертов?", - сказала она.

"Хотела бы спросить вас, почему иностранные СМИ не сообщают о лаборатории Форт-Детрик. Новости о ней были в июне 2019 года, но потом их не стало. <...> Почему вы храните молчание?" - отметила дипломат.

Как отметила она, правительство Китая готово на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ в рамках исследований происхождения коронавируса.

"Это не расследование, а научное исследование. Оно должно носить глобальный характер и не быть ограниченным каким-либо регионом мира", - добавила Хуа Чуньин.

В Форт-Детрике (штат Мэриленд) расположен Научно-исследовательский институт сухопутный войск имени Уолтера Рида. Он находится в ведении Пентагона и ведет биомедицинские исследования, в том числе инфекционных заболеваний.

Исчерпывающую информацию об опытах, которые осуществляются в американских военных биологических лабораториях на Украине и в Форт-Детрике, должен предоставить международному сообществу Вашингтон. Об этом 8 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы надеемся, что соответствующие страны и США займут ответственную и открытую позицию, начнут сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и пригласят ее экспертов для совершения научных исследований по поиску источников происхождения коронавируса в США, как это ранее сделал Китай», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД обратил внимание на то, что Россия в недавнем времени снова задала вопрос американской стороне по поводу ее военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и на Украине, и отметил, что другие страны «также заявили об аналогичной обеспокоенности».

«Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только на Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются, в том числе в Форт-Детрике?» — добавил Лицзянь.

Кроме того, он отметил, что США — это единственная страна, всё еще блокирующая создание механизма верификации в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года.

«Мы вновь призываем США занять ответственную позицию и ответить на обеспокоенность мирового сообщества, а также дать исчерпывающие объяснения о том, что они делают в этих лабораториях, а также ответить на просьбы о создании механизма верификации такой деятельности», — подчеркнул китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не обсуждали со своими союзниками вопрос совместного бойкота намеченных на 2022 год Олимпийских игр в Пекине.

Китай назвал клеветой заявление США о «лабораторной утечке» коронавируса. Заявление опубликовано на сайте посольства КНР в США.

Это реакция Пекина на заявление президента Джо Байдена о происхождении ковида. По его словам, разведка США допускает две версии происхождения COVID-19: естественную (передачу от зараженного животного) и искусственную (утечку из лаборатории). Байден поручил органам разведки в течение трех месяцев разобраться с происхождением вируса.

Могут ли американские власти вскоре объявить о том, что коронавирус создан искусственно, несмотря на все уверения Китая? Комментирует председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

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«Я думаю, что нет вероятности объявления ковида искусственно созданным. Во-первых, это в общем недоказуемо. Можно на уровне риторики оглашать, но это никак невозможно доказать. При этом, если представить себе, что такое обвинение выдвигается официально, этот означает, что против страны, которую подозревают в этом, надо просто начинать войну, учитывая масштаб влияния на мир, который произведен. Думаю, что в этом никакого далекоидущего умысла нет, а то, что на Китай оказывается постоянное давление и администрация Байдена в этом плане сохранила традицию администрации Трампа, хотя чуть-чуть скорректировала формы, но и то немного, я думаю, что задача этого — продолжать демонстрировать Китаю, что отношения теперь вот такие».

На этом фоне Facebook заявил, что больше не будет удалять посты об искусственном происхождении COVID-19.

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган говорит, что не стал бы сводить все к политике. По его словам, две гипотезы происхождения вируса пока имеют право на существование.

«Все-таки это ведь такое совпадение своеобразное, что в Ухане находится один из крупнейших вирусологических центров, причем там занимались именно изучением коронавирусов на протяжении многих лет, начиная с предыдущих эпидемий Ближневосточного синдрома и SARS-CoV-1, получали гранты от Института здоровья США. Это на самом деле серьезная научная организация, и там, конечно, не создавалось никакого биологического оружия, там просто пытались, видимо, по-разному рекомбинировать геномы этих вирусов, чтобы предвидеть опасность, с которой может столкнуться человечество, и как-то к ней приготовиться. Кто-то из сотрудников мог инфицироваться и, находясь в инкубационном периоде и уже выделяя вирус, пойти на тот же самый рынок, от которого, как сейчас считается, все пошло. Странно, что комиссия Всемирной организации здравоохранения несколько месяцев назад была допущена к изучению лаборатории этого института. Раньше китайцы не допускали. Если там все чисто, почему они не допускали раньше? Есть такое ощущение, что каких-то лабораторных журналов почему-то нет. Имеют основу эти подозрения. Я вижу, что целый ряд серьезных ученых, которые не являются политически ангажированными, все-таки не исключают эту версию».

В начале недели американские СМИ, в том числе газета The Wall Street Journal, представили новые расследования о происхождении коронавируса. Там делается акцент на информации о фактах болезней китайских ученых из Уханьского института вирусологии еще осенью 2019 года.

Согласно статьям, трое работников организации серьезно заболели осенью позапрошлого года, за несколько месяцев до начала пандемии. Более того, им потребовалась госпитализация. При этом в оценках достоверности этой информации расходятся даже сами собеседники The Wall Street Journal.

Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии, сообщается на сайте комитета.

"Отсутствие сотрудничества со стороны Китайской Народной Республики препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника вируса. Тем не менее, серьезные косвенные доказательства вызывают серьезную озабоченность относительного того, что вспышка COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из Уханьского института вирусологии", — говорится в докладе республиканцев.

В качестве таких "улик" республиканцы называют "информацию о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий" и предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что лаборатория в Ухане занимается "опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности". Кроме того, они указывают на появление у ряда исследователей лаборатории осенью 2019 года симптомов, характерных для коронавируса, и причастность китайских военных к лаборатории.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.