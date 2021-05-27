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Макрон извинился за геноцид африканцев

Lenta.ru
1 час назад
Президент Франции Эммануэль Макрон извинился перед африканцами за роль страны в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году. Об этом сообщает Reuters.
Макрон извинился за геноцид африканцев
Фото: Philippe Wojazer / ReutersPhilippe Wojazer / Reuters
Французский лидер выступил с речью на мемориале в столичном городе Руанды Кигали, где похоронено более 250 тысяч жертв истребления тутси. «На этом пути только те, кто прошел через ту ночь, возможно, смогут подарить нам дар прощения», — заявил он.
Макрон отметил, что Франция не прислушалась к предупреждениям о вероятной резне в Руанде и де-факто поддержала режим геноцида. Однако Париж не был соучастником кровавых событий в африканской стране, подчеркнул президент.
16 мая 2020-го во Франции задержали бизнесмена Фелисьена Кабугу, которого обвиняют в причастности к геноциду тутси. 84-летний мужчина 26 лет скрывался от правосудия и жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем. Главный прокурор страны Серж Браммерц заявил, что арест Кабуги, которого считают одним из главных спонсоров геноцида, является «напоминанием о том, что виновные могут быть привлечены к ответственности даже через 26 лет после совершения преступлений».
В 1994 году в Руанде происходили массовые убийства народа тутси. Политика геноцида была спланирована лидерами страны и поддерживалась армией и гражданским населением. Когда Руанда была бельгийской колонией, представители тутси фактически управляли страной. После объявления о независимости от колонизаторов хуту, которые представляли этническое большинство, начали вытеснять тутси с лидирующих политических позиций. Предпосылки для истребления тутси создала гражданская война между правительством хуту и Руандийским патриотическим фронтом, в состав которого входило большинство беженцев тутси. Поводом для начала резни стала атака на самолет президента Руанды Жювеналя Хабиариманы и президента Бурунди Сиприена Нтарьямира, в которой обвинили тутси.
По данным ООН, за время острой фазы конфликта (около трех месяцев) были убиты более 800 тысяч человек. Факт геноцида по отношению к тутси признан международным сообществом.
В мире,Эммануэль Макрон,Бурунди,Кигали,Руанда,Франция,
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