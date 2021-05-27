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Скончался детский писатель Эрик Карл

Москва24
56 минут назад
Умер американский иллюстратор и писатель Эрик Карл. Он прожил 91 год, сообщает RT.
Скончался детский писатель Эрик Карл
Фото: Москва24Москва24
"С тяжестью и болью в сердце мы сообщаем, что Эрик Карл, автор и иллюстратор "Очень голодной гусеницы" и многих других всеми любимых и ставших классикой произведений, скончался 23-го числа в возрасте 91 года", – написали в команде писателя.
Автор стал знаменитым после создания "Очень голодной гусеницы", переведенной более чем на 50 языков мира. Кроме того, Карл работал в качестве иллюстратора над вышедшей в 1967 году книгой "Бурый медведь, бурый медведь, что ты видишь?" и другими проектами.
Писатель был удостоен наград за выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства от Национального фонда искусств США и Американской библиотечной ассоциации.
В мире,Эрик Карл,
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