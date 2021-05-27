Организаторы объявили о продолжении "Евровидения"

Евровидение покажет ещё несколько выступлений исполнителей. Как говорится на сайте РИА Новостей, мероприятие состоится онлайн.
Фото: ТАСС/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN ТАСС/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
«Евровидение продолжится онлайн», - сообщается на YouTube-канале конкурса.
Организаторы пообещали показать видео выступления конкурсантов, заранее подготовленные на случай ограничений из-за коронавируса. Ролики с полуфиналистами покажут 28 мая в 22:00, а финалистов - 29 мая в это же время.
«В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления мы создали два специальных шоу», - добавляется в сообщении.
Ранее «Рамблер» писал, что победу на вокальном конкурсе завоевала Италия. Россия заняла 9 место.