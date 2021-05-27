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В Италии умерла балерина Карла Фраччи

RT на русскомиещё 2
1 час назад
Звезда мирового балета Карла Фраччи скончалась в возрасте 84 лет.
В Италии умерла балерина Карла Фраччи
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает La Repubblica.
По данным издания, состояние Фраччи ухудшилось из-за рака, с которым она боролась в последнее время.
В 2019 году кубинская балерина, хореограф, создательница Национального балета Кубы Алисия Алонсо скончалась в возрасте 98 лет.
В мире,Эрик Карл,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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