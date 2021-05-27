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Украина перестала копать ров на границе с Россией

Национальная Служба Новостейиещё 15
43 минуты назад
Украина практически перестала прокладывать ров на границе с Россией. Об этом рассказал заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ), руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.
Нет денег: Украина перестала копать ров на границе
Фото: ТАССТАСС
По всей видимости, у Украины нет на это денег, сказал он.
Украинские власти ранее сообщали, что обустроили на границе с Россией уже порядка 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора. Этот проект был запущен в 2015 году, но в 2016-ом было возбуждено дело о растрате выделенных на него денег.
Ранее о том, как ров может отразиться на экологической ситуации в регионе, в беседе с НСН рассказал директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков. Он предупредил, что следствием становится нарушение водотоков и путей миграции животных и насекомых
В мире,Владимир Кулишов,ФСБ,РИА Новости,Россия,Украина,
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