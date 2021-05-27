Нет денег: Украина перестала копать ров на границе

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По всей видимости, у Украины нет на это денег, сказал он.

Украинские власти ранее сообщали, что обустроили на границе с Россией уже порядка 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора. Этот проект был запущен в 2015 году, но в 2016-ом было возбуждено дело о растрате выделенных на него денег.