Труп пропавшего без вести нашли в статуе стегозавра

В Испании
обнаружили труп мужчины в статуе стегозавра.
Как сообщает
телеграм-канал Mash, тело мужчины достали из статуи доисторического животного в пригороде Барселоны.
Прогуливавшиеся возле статуи мужчина и его маленький сын почувствовали доносящийся от нее неприятный запах. Мужчина подошел ближе и заметил, что задняя нога стегозавра треснула.
Заглянув в щель, он увидел внутри животного тело человека.
Полиция выяснила, что погибший пропал около двух недель назад.
Предположительно, его смерть не носила криминального характера. Следствие считает, что мужчина уронил внутрь стегозавра мобильный телефон, полез за ним, застрял и задохнулся.
Как сообщал «Рамблер», в апреле мумифицированное тело лауреатки «Эмми», художницы-постановщицы Эвелин Сакаш нашли в ее доме в Нью-Йорке. Сестра 66-летней Сакаш приехала в Нью-Йорк и обнаружила, что дом сестры захламлен Она наняла бригаду уборщиков, которые и обнаружили тело под горой мусора на кухне.