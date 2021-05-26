Труп пропавшего без вести нашли в статуе стегозавра

Испании обнаружили труп мужчины в статуе стегозавра.

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Как сообщает телеграм-канал Mash, тело мужчины достали из статуи доисторического животного в пригороде Барселоны.

Прогуливавшиеся возле статуи мужчина и его маленький сын почувствовали доносящийся от нее неприятный запах. Мужчина подошел ближе и заметил, что задняя нога стегозавра треснула.

Заглянув в щель, он увидел внутри животного тело человека.

Полиция выяснила, что погибший пропал около двух недель назад.

Предположительно, его смерть не носила криминального характера. Следствие считает, что мужчина уронил внутрь стегозавра мобильный телефон, полез за ним, застрял и задохнулся.