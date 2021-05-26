У вас есть 90 дней: Байден дал задание разведке

Президент США Джо Байден потребовал от разведывательного сообщества страны в течение 90 дней представить окончательную версию происхождения коронавируса. Об этом говорится в заявлении, которое распространил Белый дом.

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По словам американского лидера, после его вступления в должность президента разведывательному сообществу было поручено подготовить самый свежий доклад о происхождении COVID-19, включая то, появился ли он от контакта человека с заражённым животным или был получен в результате утечки после лабораторных исследований.

На сегодняшний день разведсообщество США объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу, — говорится в сообщении.

В связи с этим Джо Байден «попросил» разведку США удвоить усилия по сбору и анализу данных, которые помогли бы приблизить окончательный вывод по данной проблеме. О результатах работы американский президент должен быть проинформирован в течение 90 дней.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. В дальнейшем выяснилось, что причиной заболевания стал новый коронавирус, получивший название SARS CoV-2. В связи с его активным распространением по миру ВОЗ объявила о пандемии.

К настоящему времени в мире коронавирусом заразились более 167 млн человек. Более 3,4 млн умерли. Число выздоровевших по всему миру составляет более 104 млн человек.