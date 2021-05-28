США получили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя

Между тем 6 марта пресс-секретарь Белого дома
Джен Псаки сообщала, что Байден поддерживает
решение Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил
, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили
в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.