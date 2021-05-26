Лукашенко потребовал у Запада компенсаций по делу Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал у западных стран компенсировать расходы, связанные с расследованием посадки борта компании Ryanair в Минске . Об этом пишет «БелТА».

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«Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair находился террорист. По словам главы государства, сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии

«Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске», — сказал ранее президент и задался вопросом, почему другие аэропорты не приняли самолет.

Лукашенко также выразил мнение, что маневр с разворотом выглядит нелогично.

«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — подчеркнул он.

По словам президента, информация о том, что это белорусские власти вынудили самолет приземлиться, используя истребители МиГ-29, является абсолютной ложью. Глава государства уточнил, что задача истребителей — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации.

До этого премьер-министр Белоруссии Роман Головченко , выступая перед Национальным собранием страны, заявил, что в ответ на санкционную политику Запада Белоруссия готова ответить введением ограничений на транзит для стран Запада.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.