"От бунтов к удушению": Лукашенко о тактике Запада в отношении Белоруссии

Александр Лукашенко Президент Белоруссии заявил , что недоброжелатели страны перешли от организации бунтов к этапу удушения, передает БЕЛТА.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — сказал Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями власти.

По его словам, приняв самые жесткие меры, белорусские власти подавили в зародыше волну неонацизма. «Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны», — подчеркнул Лукашенко.

Большой разговор в парламенте. Депутаты обеих палат инициировали встречи с президентом Беларуси. Такое решение они приняли сегодня на заседании весенней сессии, передает «МИР 24».

Это возможность парламентариям и представителям общественности задать вопросы на разные темы: конституционная реформа, местные выборы. Ожидается, что в Овальном зале также обсудят ситуацию вокруг Беларуси. Политический резонанс вызвала экстренная посадка в Минском аэропорту самолета ирландской авиакомпании, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс

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«Зная о том, что президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко хотел выступить с заявлением, мы обратились к нему с просьбой, чтобы он выступил перед парламентариями нашей страны, где можно было бы обсудить вопросы внутренней и внешней политики. И Александр Григорьевич принял наше предложение», – сказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

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«На нее будут приглашены не только депутаты и сенаторы, и не только члены Конституционной комиссии, но и члены правительства, представители иных госструктур, губернаторы. А также формирующие мнение люди – политологи, социологи, руководители СМИ, журналисты, ученые, блогеры», – отметила пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт.

Предыдущий раз в Овальном зале Александр Лукашенко общался с депутатами 4 августа прошлого года. Большой разговор проходил в рамках ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, высылая латвийских дипломатов после инцидента с государственным флагом в Риге, Белоруссия поступила как суверенное государство. Об этом в среду сообщает агентство БелТА.

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"Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство", - сказал белорусский лидер на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Ранее в Риге , где проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран - участниц турнира, мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 24 мая публично заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белую символику, которую использует белорусская оппозиция. В Минске это оценили как осквернение государственного флага, белорусский МИД предложил послу и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его страна находится на пороге "ледяной" войны. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая в парламенте на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Мы должны сохранить свою страну и передать [ее] своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.



"Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь", - добавил Лукашенко.

Против Белоруссии ведется гибридная война, нельзя дать ей перерасти в "горячую войну", сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

По его словам, сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске.

«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — заявил Лукашенко.

Он назвал «абсолютной ложью» утверждения, что самолет принуждали к посадке с помощью истребителя МиГ-29. «Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», — добавил белорусский лидер.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич

Арест белорусскими властями блогера Романа Протасевича, которому предшествовало принудительное приземление самолёта, на котором Протасевич летел из Греции в Литву, получил у российской аудитории множество самых разных оценок. Либеральная её часть предсказуемо возмутилась «нарушением международного права» и потребовала от западных стран жесточайше покарать режим Александра Лукашенко. Прагматики в свою очередь полагают, что вне зависимости от морального облика арестованного действовать такими методами нельзя, ибо если это войдёт в систему, то под ударом окажется каждый, кто по тем или иным причинам навлёк на себя гнев любого власть имущего, от представителя истеблишмента влиятельных западных стран до мелкого лимитрофного царька. Наконец, российский около-официоз и российские же поклонники Лукашенко восприняли произошедшее с явным восхищением, не скупясь на похвалу в адрес «блестящей операции» белорусских спецслужб.

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на один момент, который, несмотря на всю свою очевидность, до сих пор почему-то остаётся за кадром.

Протасевич действительно на редкость отвратный персонаж. Мы не знаем, правда ли, что он дослужился в полку «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до заместителя командира роты, однако то, что он давно и весьма плодотворно сотрудничал с украинскими нацистами, не ставится под сомнение никем. Свою сторону Протасевич выбрал задолго до того, как отправился бороться за идеалы незалежной Украины — в белорусскую русофобскую организацию «Молодой фронт» он вступил ещё в 2011 году. Также очевидно, что украинский период деятельности Протасевича был связан именно с наиболее радикальной частью местных карательных подразделений. И его работа на стороне врага, судя по всему, отнюдь не исчерпывалась изготовлением пропагандистских фото и видеоматериалов — есть достаточно веские основания полагать, что он стрелял в нашу сторону, возможно, убивал. И в этом плане удовлетворение от того, что такой деятель попал под пресс бессмысленного и беспощадного лукашенковского правосудия, вроде бы кажется оправданным.

Однако тут вот какое дело. Последнее время Протасевич жил в основном в Польше, но после окончания своей украинской эпопеи оказался он там далеко не сразу. Потому что с Донбасса он вернулся на родину, в Белоруссию, где на протяжении нескольких лет продолжал спокойно работать на ряд местных русофобских СМИ. И это при том, что белорусские правоохранители обещали неминуемые кары всем, кто воевал в Донбассе, вне зависимости от стороны. Но на деле карали в основном ополченцев ДНР и ЛНР, и случай с Протасевичем очередное тому подтверждение. Википедия, к примеру, сообщает, что весной 2019 года он аккредитовывался в качестве фотографа на проходившую в Минске встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца и тогдашнего премьера Белоруссии Сергея Румаса , то есть работал на мероприятии с участием одного из первых лиц белорусского государства. КГБ не мог не знать, кто он такой — Протасевич был известным по местным меркам «активистом» задолго до отъезда на Украину. Однако никаких вопросов к нему у белорусских правоохранителей тогда почему-то не возникло, если не рассматривать в качестве таковых пару приводов в милицию. Что, кстати, лишний раз подтверждает, что карательной системе режима Лукашенко Протасевич был хорошо известен.

Впрочем, никакой таинственности в этом деле нет. В тот период белорусские власти активно заигрывали с националистами, стремясь использовать их в своём противостоянии с Россией. Поэтому русофобам всех мастей был предоставлен вполне вольготный режим существования. В то время как сторонники общерусского единства — настоящие, а не специально отобранные клоуны со справками из АП и КГБ — либо сидели по тюрьмам, либо просто молчали, боясь произнести хоть одно неосторожное слово, их оппоненты чувствовали, что наконец-то пришло их время. Организовывал массовые националистические акции автор тошнотворного сайта 1863x.com Эдуард Пальчис . Открыто прославлял чеченских террористов Шамиля Басаева и Руслана Гелаева на страницах издания «Товарищества белорусского языка» (председатель — депутат белорусского парламента Елена Анисим) «анархист» Николай Дедок. Спокойно распространял одежду с «литвинской» символикой хозяин магазина symbal. by Павел Белоус . Организовывал травлю несогласных с искусственным насаждением «беларускай мовы» назначивший себя «языковым инспектором» Игорь Случак. Националистическая инфраструктура буквально на глазах обретала признаки системы, оказывающей самое непосредственное влияние на жизнь и мировоззрение огромной массы белорусского населения. При этом администрация Лукашенко и его спецслужбы были уверены, что всё это происходит под их контролем, и что теперь-то злокозненной России придётся раз и навсегда забыть о воссоединении с частью своей исторической территории.

А потом в Белоруссии начались протесты, и эта система закономерно обратилась против вскормившей её власти. Достаточно быстро выяснилось, что у националистической сети помимо КГБ есть и другой, куда более компетентный оператор в лице нескольких западных разведок. На пике протестной активности на улицы белорусских городов выходили сотни тысяч людей. Власть была в явной растерянности, на протяжении нескольких дней казалось, что режим парализован. Впрочем, протестующие оказались не готовы к серьёзному противостоянию, да и вообще к чему-либо серьёзному. Лукашенко начал быстро приходить в себя и закономерно мстить за пережитое унижение. Власти запустили каток репрессий. Пальчис оказался в тюрьме, но вспомнили ему не его испражнения в адрес Русского мира, а призывы к уличным акциям. Дедок попытался скрыться — неудачно, но вспомнили ему не восхваление террористов, а «ведение радикального телеграм-канала». Магазин symbal. by был закрыт, а распространявшуюся в нём протестную символику объявили фашистской — как будто за год до этого в Белоруссии на вполне официальном уровне не велась дискуссия по поводу возможности объявления бело-красно-белого флага местных коллаборационистов национальным достоянием. Точно так же и Роману Протасевичу вменили администрирование двух телеграм-каналов, ставших основными инструментами координации протестных акций, а вовсе не участие в войне против населения Новороссии в составе нацистского подразделения.

Сегодня в РФ официозные и «патриотические» журналисты и блогеры, открывая всё новые факты действительно крайне сомнительной биографии Протасевича, поют дифирамбы поймавшему его белорусскому властителю. При этом они предпочитают не вспоминать, что Протасевич — прямое порождение режима Лукашенко, плоть от его плоти, один из тысяч выпестованных им «змагаров», считавшихся полезными союзниками в деле противостояния с Москвой, но потом, с точки зрения властей, совершивших подлейшее предательство. В этом-то и состоит причина нынешнего озлобления Лукашенко и его приближённых на своих вчерашних подельников — мы к вам со всей душой, а вы, мерзавцы, в эту душу плюнули. То, что Лукашенко сделал с Протасевичем, хорошо охарактеризовал публицист Дмитрий Ольшанский фразой «я тебя породил, я тебя и оптимизирую». И тут не стоит забывать о том, что ветер в какой-то момент в очередной раз может перемениться, и нынешней «оптимизации» очень быстро дадут обратный ход. Протасевичу вряд ли что-то поможет — слишком много крови он попортил белорусскому самодержцу. Но взамен вычищенных националистов запросто можно наплодить новых, что в Белоруссии, кстати, уже происходило. И уверить себя в том, что эти-то точно будут слушаться.

Ну и сегодня особенно много мнений по поводу того, что теперь-то Лукашенко, наконец, будет вынужден пойти навстречу России. «Он должен признать Крым российским», — осторожно шепчут официозные пропагандисты. Не признает, не беспокойтесь. И интеграции тоже никакой не будет — ни в ближайшую встречу с Путиным, ни в любую из последующих. «После этого инцидента мы можем справить панихиду по многовекторной политике президента Лукашенко», — сообщает Александр Проханов . К сожалению, панихиду по многовекторной политике Лукашенко можно будет справить только вместе с панихидой по самому Лукашенко. Он ведь и ведёт себя настолько безбашенно потому, что понимает, что РФ его прикроет, и сделает это абсолютно бесплатно — просто потому, что так было всегда. Уступки с его стороны если и будут, то сугубо символические и без последствий. Хотелось бы ошибаться, но, скорее всего, всё опять сведётся к бесконечному обсуждению «дорожных карт» и очередным обещаниям. Лукашенко уже неоднократно убеждался в том, что власти РФ ничего не могут с ним поделать, и даже в нынешней, действительно экстраординарной ситуации он будет твёрдо стоять на своём.