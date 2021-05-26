Перехитрил сам себя? Что ждет Лукашенко в Сочи

Из новых подробностей - сообщение о минировании самолета поступило в аэропорты Афин, Вильнюса
и Минска из Швейцарии
, причем во все три одновременно, сообщил Лукашенко. Белорусская сторона быстро проинформировала об этом пилотов самолета Ryanair, который в это время находился в белорусском воздушном пространстве. Экипаж лайнера сам принял решение пойти на посадку в Минске, добавил глава Белоруссии. Ранее директор Департамента авиации Минтранса
Белоруссии Артем Сикорский
сообщал, что сигнал о минировании самолета поступил на электронную почту аэропорта Минска якобы от боевиков ХАМАС
. В нем говорилось, что бомба будет приведена в действие в небе над Вильнюсом, который был пунктом назначения злополучного рейса.