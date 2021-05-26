ВОЗ допустил появление индийского штамма COVID в десятках стран

В ВОЗ сообщили, что распространение штамма B.1.617 было официально подтверждено по меньшей мере в 53 странах. Кроме того, неофициальные данные, полученные организацией, свидетельствуют о том, что эта разновидность коронавируса была обнаружена еще в семи странах. Таким образом, новый штамм может циркулировать уже в 60 странах.