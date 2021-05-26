Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген предположил, что Россия может быть причастна к посадке самолета Ryanair в Минске. Об этом он заявил изданиям Rheinischen Post и General-Anzeiger.
По его словам, посадка самолета происходила с согласия Кремля, аргументов он не привел.
Реттген отметил, что без поддержки России президент Белоруссии Александр Лукашенко не удержался бы у власти. Глава комитета призвал ввести санкции в отношении государственных предприятий Белоруссии и структур безопасности.