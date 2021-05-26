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ЕС через суд потребовал оштрафовать AstraZeneca

ИА Regnumиещё 1
12 часов назад
Штраф должен быть наложен на компанию AstraZeneca за то, что она затягивает с поставками вакцины от коронавируса в европейские страны, заявил представитель ЕС, сообщает 26 мая Reuters.
Евросоюз подал на AstraZeneca в суд Бельгии, требуя оштрафовать её на десять евро за каждый день задержки для каждой дозы препарата. Кроме того, ЕС требует десять миллионов евро за каждое нарушение поставщиком соглашения с Евросоюзом.
Напомним, в минувшем месяце ЕК подала в суд на AstraZeneca за невыполнение контракта на предзаказ произведённой ею вакцины от коронавируса: компания поставила в ЕС 40 млн доз вместо обещанных 120 млн в I квартале.
В мире,Видео,ЕС,Reuters,Бельгия,
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