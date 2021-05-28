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Асад объявил о начале нового этапа в истории Сирии

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Победитель президентский выборов в Сирии Башар Асад объявил о начале нового этапа в истории страны, сообщает его предвыборный штаб в своем Telegram-канале.
Асад объявил о начале нового этапа в истории Сирии
Фото: ReutersReuters
Избранный глава государства поблагодарил сирийцев "за высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении".
"И ради всех жертв, ради будущего сирийских детей и молодежи, давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", – приводятся в сообщении слова Асада.
Ранее сообщалось, что Башар Асад одержал победу на выборах президента в Сирии, набрав 95,1%. Он занимает пост главы государства с 2000 года.
Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая, в них участвовали три кандидата: действующий президент Башар Асад, бывший министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла, а также представитель оппозиции Махмуд Ахмед Мараи. Европейский союз объявил о непризнании результатов голосования.
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