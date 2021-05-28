Асад объявил о начале нового этапа в истории Сирии

Избранный глава государства поблагодарил сирийцев "за высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении".

Ранее сообщалось, что Башар Асад одержал победу на выборах президента в Сирии, набрав 95,1%. Он занимает пост главы государства с 2000 года.