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В Британии скончался Уильям Шекспир, вторым привитый от COVID-19

News.ruиещё 4
50 минут назад
В Великобритании в возрасте 81 года умер Уильям Шекспир — второй человек, получивший прививку от коронавируса после начала массовой вакцинации. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Привитый от COVID-19 вторым в мире человек скончался
Фото: ТАССТАСС
По информации издания, Шекспир умер в больнице в результате инсульта после продолжительной болезни, которая не была связана с коронавирусом.
8 декабря 2020 года мужчина был привит вакциной Pfizer/BioNTech в медцентре при Университете Ковентри.
Первым в мире человеком, получившим прививку от коронавируса, стала 91-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан.
Ранее сообщалось, что британская модель Стефани Дюбуа скончалась после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Причиной смерти стал тромбоз.
В мире,Стефани Дюбуа,Уильям Шекспир,Соединенное Королевство,
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