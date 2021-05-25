По ее словам, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на осуждение вопросов стратегической стабильности. При этом представитель Белого дома напомнила, что встреча состоится только через три недели и за это время могут появиться новые темы для обсуждения.