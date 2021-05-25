В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Меркель заявила об отсутствии сведений о причастности РФ к инциденту с рейсом Ryanair

Москва24иещё 6
1 час назад
Руководители стран Евросоюза обсудили возможную причастность России к ситуации с рейсом Ryanair в Минске, однако сведений в пользу данной теории нет, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы, разумеется, затронули вопрос, причастна ли Россия к этому [инциденту]. У нас не было сведений, поэтому дальнейшего углубления [в тему] не произошло", – сказала она по итогам саммита ЕС.
По словам Меркель, главы государств и правительств ЕС обсуждали отношения с Россией 24 мая вне контекста данной ситуации.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.
Позднее глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил мнение, что инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске не мог случиться без "как минимум молчаливого согласия Москвы".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, отметил, что обвинения России в причастности к данной ситуации являются неадекватными.
В мире,Видео,Роман Протасевич,Ангела Меркель,Дмитрий Песков,ФСИН,МИД,ЕС,Россия,Минск,Германия,
22
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители