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«Расскажет все»: эксперт оценил состояние Протасевича

Алиса Селезнёва
30 минут назад
Эксперт по лжи Илья Анищенко проанализировал кадры видео с задержанным в Белоруссии Романом Протасевичем и рассказал о его состоянии. Диалог с экспертом опубликован на сайте «Московского комсомольца».
«Расскажет все»: эксперт оценил состояние Протасевича
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Ранее в сети появилось видео с допроса Протасевича. Он говорит, что у него нет проблем со здоровьем и что силовики относятся к нему «максимально корректно». Также он решил сотрудничать со следствием и дать показания.
Анищенко после просмотра видео констатировал, что молодого человека сильно запугали и избили. В таком состоянии он расскажет все. Также эксперт отметил, что текст явно заучен.
«Парень сильно запуган — об этом говорят все его эмоции. До того, как начинает говорить, его руки сжаты в замок, что свидетельствует о контроле над собой. Он сам переводит взгляд на движение пальцев, чтобы сместить акцент с переживаний», - дает свою оценку Анищенко.
На самом деле, как считает эксперт, Протасевич не согласен со своими словами о том, что силовики ведут себя корректно.
«Он говорит, что с ним обращаются по закону. Хотя на самом так не считает — на этих словах его голова немного отклоняется в сторону, противоречит словам своего хозяину. То есть слова расходятся с жестом. Видимо, ему велели сказать, что с ним обращаются по закону, однако сам он внутренне не согласен с такой формулировкой, поэтому голова совершает такое движение», - резюмировал эксперт.
При этом он отметил, что со здоровьем у молодого человека действительно все в порядке и проблем с сердцем у него, вероятно, нет. Хотя мать задержанного оппозиционера заявляла, что у ее сына большие проблемы с сердцем.
Ранее «Рамблер» писал, что 23 мая в Минске был экстренно посажал самолет, летевший из Афин в Вильнюс. На борту оказался белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Он был редактором тематического Telegram-канала NEXTA. По его словам, в Белорусии ему грозит смертная казнь.
Местные СМИ сообщают, что в экстренные службы поступил сигнал о минировании лайнера, после чего глава государства Александр Лукашенко дал срочный приказ посадить самолет в Минске.
Также есть информация, что генеральная прокуратура Литвы и Польши возбудила уголовные дела из-за посадки самолета. Дело возбуждено по статье об «использовании обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров». Эксперты отмечают, что для Белоруссии этот скандал может грозить полной изоляцией от внешнего мира.
В мире,Роман Протасевич,Илья Анищенко,Александр Лукашенко,Московский комсомолец,Беларусь,
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