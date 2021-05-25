«Расскажет все»: эксперт оценил состояние Протасевича

Ранее в сети появилось видео с допроса Протасевича. Он говорит, что у него нет проблем со здоровьем и что силовики относятся к нему «максимально корректно». Также он решил сотрудничать со следствием и дать показания.

Анищенко после просмотра видео констатировал, что молодого человека сильно запугали и избили. В таком состоянии он расскажет все. Также эксперт отметил, что текст явно заучен.

«Парень сильно запуган — об этом говорят все его эмоции. До того, как начинает говорить, его руки сжаты в замок, что свидетельствует о контроле над собой. Он сам переводит взгляд на движение пальцев, чтобы сместить акцент с переживаний», - дает свою оценку Анищенко.

На самом деле, как считает эксперт, Протасевич не согласен со своими словами о том, что силовики ведут себя корректно.

«Он говорит, что с ним обращаются по закону. Хотя на самом так не считает — на этих словах его голова немного отклоняется в сторону, противоречит словам своего хозяину. То есть слова расходятся с жестом. Видимо, ему велели сказать, что с ним обращаются по закону, однако сам он внутренне не согласен с такой формулировкой, поэтому голова совершает такое движение», - резюмировал эксперт.

При этом он отметил, что со здоровьем у молодого человека действительно все в порядке и проблем с сердцем у него, вероятно, нет. Хотя мать задержанного оппозиционера заявляла, что у ее сына большие проблемы с сердцем.

Ранее «Рамблер» писал, что 23 мая в Минске был экстренно посажал самолет, летевший из Афин в Вильнюс. На борту оказался белорусский оппозиционер Роман Протасевич. Он был редактором тематического Telegram-канала NEXTA. По его словам, в Белорусии ему грозит смертная казнь.

Местные СМИ сообщают, что в экстренные службы поступил сигнал о минировании лайнера, после чего глава государства Александр Лукашенко дал срочный приказ посадить самолет в Минске.