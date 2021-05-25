Обзор иноСМИ: "Россия готовит Крым-2"

"Россия готовит Крым-2"

России сопутствует успех: она все же достроит газопровод «Северный поток - 2» и уже начала расширять свое присутствие в Арктике. Автор Die Welt Клеменс Вергин считает , что Америке и НАТО пора начать борьбу с РФ в регионе.

США отказались от санкций против оператора газопровода в то время, когда вырисовывается следующий геостратегический конфликт с РФ - в Арктике. Москва построила и отремонтировала там 19 взлетно-посадочных полос, а также направила в регион три подлодки. США обвиняют Россию в «милитаризации» Арктики, но пока ничего не предпринимают.

«Америке и НАТО пора бы разработать стратегию противодействия растущему военному присутствию России в регионе. Чтобы не получилось так, что Запад снова проснулся слишком поздно и столкнулся со свершившимся фактом - как это было с Крымом», - подчеркнул Вергин.

Чеченцы попали под санкции Зеленского

Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) против «воров в законе», которые одобрил президент Владимир Зеленский , распространились на нескольких чеченцев. Как сообщает «Страна.ua», речь идет о людях из батальона имени шейха Мансура, воевавших в Донбассе на стороне Киева.

Украинские националисты заявили, что этих чеченцев - в их числе Ражабдибир Гусинов, Муслим Идрисов, Салман Сайнароев - «давно хочет заполучить ФСБ ». Источники «Страны.ua» рассказали, что чеченцев из черного списка на Украине судили за похищения людей и вымогательства, разбойные нападения и нелегальные поставки оружия.

Почему Лукашенко побеждает в Белоруссии

Замглавы Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг считает, что история с самолетом Ryanair и «государственный киднеппинг» не станут большой проблемой для Александра Лукашенко : до сих пор никакие санкции не меняли его поведение. Об этом сообщает The National Interest.

«Пока что Запад мало что сделал, не считая бессильных угроз. Политики предложат бесполезные инструменты, которые они всегда используют, - санкции», - заявила Харинг.

По ее мнению, принятые европейцами меры, в том числе запрет на полеты национального перевозчика «Белавиа», просто послужат дальнейшей изоляции Беларуси. Автор напомнила, что в декабре Минск получил кредит в один миллиард долларов от Москвы.

«Поступательные меры не приведут к фундаментальным изменениям. Скорее, наоборот», - заключила она.

Глава Генштаба Франции предупредил о переделе мира

Глава Генштаба французской армии Франсуа Лекуантр считает, что к 2030 году мир станет гораздо более опасным местом. В интервью Le Figaro он заявил , что напряженность в международных отношениях лишь возрастает.

«В конце «холодной войны» некоторые наивно полагали, что эта история закончена и крупных конфликтов больше не будет. Но семена недовольства уже росли в развивающихся странах, в частности, в арабо-мусульманском мире», - заявил Лекуантр.

Генерал подчеркнул, что эти страны выступали против гегемонии Запада. Разочарование, по мнению Лекуантра, породило желание отомстить, воплотившиеся в жизнь в начале 2000-х. К этим угрозам добавились растущие амбиции Китая и России. Генерал считает, что мир движется к глобальной реорганизации, которая выстраивается вокруг соперничества США и Китая. В итоге каждой из стран придется выбрать лагерь.

Изоляция Белоруссии дорого обойдется мировой авиации

Аналитики, мнения которых собрала The New York Times, считают, что отказ авиакомпаний ЕС от полетов над Белоруссией - проблематичное и дорогостоящее решение. Перевозчики уже избегают полетов над Украиной из-за конфликта в Донбассе, а изоляция Белоруссии создаст дополнительные проблемы.