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Состояние беременной Меган Маркл резко ухудшилось

Суть событийиещё 2
1 час назад
Здоровье супруги британского принца Гарри Меган Маркл резко ухудшилось на фоне постоянных конфликтов и ссор с королевской семьей. По словам источников местных СМИ, из-за этого второй ребенок пары может родиться раньше срока.
Состояние Меган Маркл резко ухудшилось
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Меган сообщила, что их дочь должна появиться на свет в июне. Однако теперь стало известно, что герцогиня Сассекская уже начала готовиться к родам. Как пишет The Sun, малышка может родиться в любой момент.
Друзья герцогов считают, что это из-за постоянных скандалов. Конфликты в королевской семье не утихают с тех пор, как Меган и Гарри решили отказаться от своих обязанностей и привилегий и переехали в США. Позже пара дала интервью телеведущей Опре Уинфри, которое вызвало очередную волну критики и новые ссоры в Букингемском дворце. Недавно Гарри признался, что с 20 лет начал задумываться о том, чтобы уйти из семьи.
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