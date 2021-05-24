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Неофициально: мать Протасевича сообщила, что сына госпитализировали

Аргументы Недели
1 час назад
Мать основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича рассказала, что ее сын якобы был найден в одной из больниц столицы Белоруссии в критическом состоянии. У него начались проблемы с сердцем.
Мать сообщила о госпитализации Протасевича
Фото: facebookfacebook
Кто именно женщине об этом сообщил, она не уточнила. Информацию об этом передал Telegram-канал "Беларусь головного мозга".
Там высказана просьба к медицинскому сообществу узнать, что на самом деле происходит с Протасевичем.
В мире,Роман Протасевич,Беларусь,
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