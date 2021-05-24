Отмечается, что матери журналиста стало известно о состоянии сына от «доброжелателей», чьи имена не раскрываются.

Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая после экстренной посадки лайнера компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Самолет приземлился в аэропорту белорусской столицы после сообщения о бомбе на борту, однако взрывного устройства в лайнере обнаружено не было.