Байден встретился с семьей Джорджа Флойда

25 мая 2020 года, в Миннеаполисе сотрудник полиции Дерек Шовин
убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. Полицейские выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил
Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 21 апреля 2021 года присяжные признали Шовина
виновным в преступлении, ему грозит до 40 лет тюрьмы.