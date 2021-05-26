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Байден встретился с семьей Джорджа Флойда

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Президент США Джо Байден встретился с семьей афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицией в прошлом году. Об этом сообщает телеканал CNN.
Байден встретился с семьей Джорджа Флойда
Фото: ReutersReuters
Родственники погибшего заявили, что встреча с главой государства прошла хорошо. Брат Джорджа Филоним назвал Байдена «подлинным человеком, который говорит от всей души».
Племянник Флойда, Брэндон Уильямс, отметил, что Байден выразил поддержку принятию Закона Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности, но при этом хочет убедиться, что это правильный закон. В свою очередь Байден выразил надежду, что законопроект поступит ему на подпись.
Ранее сообщалось, что журналист Филип Краутер (Philip Crowther) записывал репортаж в день годовщины гибели Флойда, когда на фоне послышалась стрельба и съемки пришлось прекратить. По сообщениям журналиста, он услышал около 30 выстрелов и увидел, как пуля разбила витрину окна.
25 мая 2020 года, в Миннеаполисе сотрудник полиции Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания. Полицейские выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил Флойда коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 21 апреля 2021 года присяжные признали Шовина виновным в преступлении, ему грозит до 40 лет тюрьмы.
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