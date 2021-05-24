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СМИ: Великобритания ввела санкции против 99 физических и юридических лиц из Белоруссии

Газета.Ruиещё 2
40 минут назад
Великобритания ввела санкции против 99 физических и юридических лиц из Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, сообщает The Guardian.
Британия ввела санкции против Белоруссии
Фото: Dominic Lipinski/PA via APDominic Lipinski/PA via AP
Также, по данным издания, авиарегулятор Великобритании приостановил разрешения на полеты в королевство всех чартерных перевозчиков Белоруссии.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании отозвали разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в королевство. Также государственный секретарь по вопросам транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что потребовал от британских авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии.
23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.
Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.
После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.
В мире,Роман Протасевич,МИД,ЕС,The Guardian,Соединенное Королевство,Беларусь,
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