Британия ввела санкции против Белоруссии

Великобритания ввела санкции против 99 физических и юридических лиц из Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, сообщает The Guardian.

Фото: Dominic Lipinski/PA via AP Dominic Lipinski/PA via AP

Также, по данным издания, авиарегулятор Великобритании приостановил разрешения на полеты в королевство всех чартерных перевозчиков Белоруссии.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании отозвали разрешение белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в королевство. Также государственный секретарь по вопросам транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что потребовал от британских авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA белорусские власти считают экстремистским.