Британия закрыла небо для "Белавиа"

Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс
, совершил
кстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич
, он был задержан
. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.