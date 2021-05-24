«Что бы сделал я»: российский пилот назвал способ улизнуть от Лукашенко

Российский пилот Андрей Литвинов рассказал, что на месте пилотов Ryanair, экстренно посадивших самолет в Минске , он отправился бы в Вильнюс . Свой план действий в подобной ситуации он опубликовал в твиттере.

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Как писал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии из-за сообщения о бомбе на борту.

В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич , его задержали.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.

Лидеры белорусской оппозиции и власти некоторых европейских стран назвали инцидент спланированной операцией, целью которой было задержание Протасевича.

Пилот Андрей Литвинов рассказал, что после истории с рейсом Ryanair многие начали спрашивать, как бы действовал он на месте командира.

«Отвечаю: 1.Занимаюсь спасением самолёта и пассажиров. 2.Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме,а это Вильнюс. 3.Сообщаю о своём решении диспетчеру», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам Протасевича, если бы его начали «принуждать к иным действиям», он включил бы сигнал бедствия и на аварийной частоте доложил о нападении на самолет.