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«Что бы сделал я»: российский пилот назвал способ улизнуть от Лукашенко

Мария Иванова
33 минуты назад
Российский пилот Андрей Литвинов рассказал, что на месте пилотов Ryanair, экстренно посадивших самолет в Минске, он отправился бы в Вильнюс. Свой план действий в подобной ситуации он опубликовал в твиттере.
«Что бы сделал я»: российский пилот назвал способ улизнуть от Лукашенко
Фото: ТАССТАСС
Как писал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии из-за сообщения о бомбе на борту.
В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали.
В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.
Лидеры белорусской оппозиции и власти некоторых европейских стран назвали инцидент спланированной операцией, целью которой было задержание Протасевича.
Пилот Андрей Литвинов рассказал, что после истории с рейсом Ryanair многие начали спрашивать, как бы действовал он на месте командира.
«Отвечаю: 1.Занимаюсь спасением самолёта и пассажиров. 2.Принимаю решение на посадку на ближайшем аэродроме,а это Вильнюс. 3.Сообщаю о своём решении диспетчеру», - написал он (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По словам Протасевича, если бы его начали «принуждать к иным действиям», он включил бы сигнал бедствия и на аварийной частоте доложил о нападении на самолет.
«Если возникает реальная угроза,то следую за истребителем,но на земле требую консула и СМИ», - написал он.
В мире,Роман Протасевич,Андрей Литвинов,Вильнюс,Минск,
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