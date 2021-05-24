Обзор иноСМИ: "спецоперация Лукашенко" возмутила Запад

«Cпецоперация Лукашенко» возмутила Запад

По мнению Тихановской, задержание Протасевича было целью этой операции. Она потребовала освободить журналиста и провести международное расследование инцидента.

«Никто, пролетающий над Беларусью, с сегодняшнего дня не может чувствовать себя в безопасности. Нужна международная реакция», - заявила она.

Delfi отмечает, что Тихановскую поддержал литовский дипломат Линас Линкявичюс (он назвал случившееся «безрассудной и незаконной операцией преступников режима»), а МИД страны счел последние новости «тревожными».

В Токио испугались «русских хакеров» перед Олимпиадой

Глава Форума стратегических исследований Японии Масатоси Фудзитани считает, что Олимпиада в Токио может стать объектом кибератак хакеров, связанных с Россией. Об этом он заявил в своем материале для JB Press.

Фудзитани обратил внимание на атаку вирусов-вымогателей на американский трубопровод Colonial Pipeline. Также он напомнил, что британские власти обвиняли Россию в атаках на инфраструктуру нескольких ОИ. «В Японии мы уже начали обучать «белых хакеров» и создавать собственные хакерские организации. Если мы проанализируем последние тенденции кибератак, мы увидим, что их целями становятся не только организации и компании, связанные с ОИ в Токио, но и важная инфраструктура. Чтобы противостоять таким атакам, развитые страны, такие как Япония, США и Великобритания, должны объединиться», - считает автор.

Волна антисемитизма в Германии

Ребекка Зайдлер, председатель еврейских региональных общин Нижней Саксонии, заявила о резком росте антисемитских настроений в Германии. А полицейская статистика, недавно представленная МВД , показывает резкий рост преступлений на антисемитской почве, сообщает Deutschlandfunk.

Примерно 90 процентов таких преступлений приписываются правым. Но картина, по версии Deutschlandfunk, может быть искажена: пострадавшие, эксперты и консультационные центры считают религиозно и политически мотивированные антисемитские нападения со стороны арабо-мусульманской общины более важными, чем показывает статистика.

В США заявили о заболевших еще до пандемии ученых из Уханя

Три исследователя уханьского Института вирусологии в ноябре 2019 года серьезно заболели и были госпитализированы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет разведки США, «который может добавить веса версии о побеге вируса из лаборатории».

В отчете утверждается, что у заболевших ученых были симптомы, «подходящие как COVID-19, так и обычному сезонному заболеванию». В МИД Китая заявили, что США пытаются «раскрутить» версию об утечке из лаборатории», чтобы «отвлечь внимание».

США и Украина проиграли битву против «Северного потока-2»

США, не желая портить отношения с Германией, отказались от жестких санкций против «Северного потока-2». СМИ называют это «триумфом Владимира Путина и горьким поражением не только для США, но особенно для Украины», отмечает Süddeutsche Zeitung.

Бывшая советская республика, поддерживаемая США, долгое время была важнейшей транзитной страной для поставок российского газа в Европу.