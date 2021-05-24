Транспортная блокада: как в ЕС отреагируют на инцидент в Минске

Евросоюз рассматривает возможность запрета для белорусских авиакомпаний на посадку самолетов в странах ЕС после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки проведения саммита ЕС.

Кроме того, Брюссель может запретить наземные транзитные перевозки через Белоруссию в страны ЕС. Как поясняет чиновник, означенные рестрикции повлекут за собой увеличение расходов для европейских компаний.

Ранее в понедельник латвийская национальная авиакомпания AirBaltic приняла решение не летать над Белоруссией. Позже радиостанция RMF информировала о возможности запрета польским авиалиниям LOT полетов над территорией республики со стороны властей. По данным агентства Bloomberg, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air уже перенаправила рейс Киев -Таллин в обход воздушного пространства Белоруссии.

Одна из пассажирок самолета компании Ryanair рассказала, что задержанный в Минске создатель и главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич уговаривал пилотов отказаться от посадки после сообщения о бомбе на борту. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Как утверждает девушка, сразу после решения о приземлении оппозиционер подошел к членам экипажа и сказал: «Не делайте это. Они убьют меня, я беженец». В ответ пилоты заявили, что обязаны посадить судно, так как авиакомпания связана международными соглашениями.

Пассажирка также опубликовала фотографию, сделанную во время ожидания вылета в Минске. На ней изображен мужчина в форме, который следит за путешественниками. Снимок сопровождает подпись: «К нам относились, как к заключенным».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. На родине ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.

Создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич перед своим задержанием заметил, что за ним следят. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает Telegram-канал «Беларусь головного мозга», на котором задержанный работает главным редактором.

Как рассказал сам Протасевич, в аэропорту Афин перед вылетом к нему начал проявлять «нездоровое внимание» некий мужчина средних лет в светлых штанах, майке и с кожаным чемоданчиком. По словам журналиста, наблюдавший за ним говорил на русском языке, при этом он был подтянутым и с лысиной.

Протасевич отметил, что сначала неизвестный попытался снять на камеру его документы, а затем ушел, хотя был следующим в очереди на проверку документов.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту Протасевич был задержан. В Белоруссии ему грозит смертная казнь.

В Белоруссии проект Nexta, освещавший протесты после президентских выборов в августе 2020 года, был признан иностранной экстремистской организацией и запрещен, а его создатели Степан Путило и Роман Протасевич внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности. Их обвиняют в организации массовых беспорядков, а также в действиях, направленных на «возбуждение социальной вражды» в отношении представителей власти и силовиков страны.

Возможность ввода запрета на посадку самолётов белорусской авиакомпании «Белавиа» на территории Евросоюза призвал рассмотреть премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Об этом 24 мая политик написал на своей странице в Twitter.

Премьер-министр Бельгии назвал неприемлемым инцидент с экстренной посадкой Белоруссией рейса Ryanair FR4978. Де Кроо призвал Евросовет дать «чёткий и недвусмысленный ответ» касательно данной ситуации. По мнению политика, Евросоюз должен рассмотреть вопрос о санкциях в отношении Белоруссии, которые будут включать запрет на посадку авиарейсов компании «Белавиа» в аэропортах ЕС.

Также Де Кроо добавил, что основатель телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич должен быть немедленно освобождён.

Заявление по инциденту с самолетом авиакомпании Ryanair в Белоруссии сделал председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес совместно с рядом законодателей из Великобритании, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии и ФРГ. Документ был опубликован 24 мая пресс-службой Менендеса.

Менендес призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) начать расследование инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, которое конгрессмен охарактеризовал как «явное нарушение свободного международного воздушного транзита и угрозу для авиации».

До проведения расследования Менендес потребовал ввести запрет на полёты над территорией Белоруссии, в том числе на полёты в страну и из неё. Кроме того, предлагается отстранить Белоруссию от организации ICAO.

Также американские законодатели обратились к странам НАТО и ЕС с призывом о вводе санкций в отношении белорусского руководства и приостановить ему «возможности использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе». Утверждается, что действия белорусских властей «поставили пассажиров и экипаж под большую угрозу».

В документе содержится призыв освободить Романа Протасевича и других политических заключенных «немедленно и без всяких условий» и настоятельная рекомендация о проведении в Белоруссии «свободных выборов под наблюдением ОБСЕ».

Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic принял решение не летать над Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair, который 23 мая был посажен в аэропорту Минска с помощью истребителя, сказал журналистам министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.

"Авиакомпания AirBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов", — сказал министр.

По его словам, это решение связано с вопросами безопасности воздушных судов.

Законодатели ряда стран призвали запретить полеты над Белоруссией после инцидента с рейсом Ryanair. Соответствующее заявление подписали председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании, передает «Интерфакс».

«Мы призываем Международную организацию гражданской авиации немедленно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для воздушных судов», — говорится в заявлении.

До тех пор, пока не будет проведено расследование, законодатели призывают приостановить членство Белоруссии в организации и запретить все полеты над страной, включая полеты в республику и из нее. Также законодатели потребовали «немедленного и безоговорочного освобождения Романа Протасевича».

Вашингтон осуждает инцидент с самолетом Ryanair и настаивает на заседании совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он призвал тщательно расследовать произошедшее, подчеркнув, что экстренная посадка борта поставила под угрозу жизни более чем 120 пассажиров, среди которых были американцы.

Администрация США координирует ответные меры с партнерами, включая Евросоюз и власти Литвы и Греции, сообщил представитель Вашингтона.

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"Учитывая указания, что вынужденная посадка произошла под ложными предлогами, мы поддерживаем скорейшее заседание совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) для рассмотрения этих событий", — проинформировал Блинкен в заявлении.

Генеральный прокурор Польши поручил возбудить уголовное дело по факту «принуждения самолета (ирландской авиакомпании) Ryanair к приземлению в Минске», сообщил пресс-секретарь государственной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский.

По его словам, разбирательство будет вестись в направлении «использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров». Дело будет вестись по ст. 166 («Захват водного или воздушного судна») и ст. 189 («Незаконное лишение свободы») Уголовного кодекса Польши, передает ТАСС.

В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией западных политиков на инцидент с самолетом Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс и совершившим экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. По ее мнению, это явная демонстрация двойных стандартов.

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"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси "шокирующим", написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, "цивилизованные демократии" утратили свои лидерские качества, "кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали".

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, реакция на схожие случаи должна быть одинакова, но это не так.

"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине спустя 11 минут после взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - отметила Захарова.

По ее словам, информационно-политические кампании используются для формирования через СМИ соответствующего восприятия. Однако это уже не работает так эффективно, как прежде.

"Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенные "блюстителями порядка и хранителями морали", - подчеркнула дипломат.

Ранее Минск уже обвинил Запад в политизации инцидента с самолетом Ryanair. Как отметили в МИД Беларуси, действия компетентных властей полностью соответствовали установленным международным правилам. В ведомстве выразили удивление поспешностью откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур.

"Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях", - заявили в белорусском МИД.

Россия «не оставит Белоруссию в беде» в свете внешнего давления на республику. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

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«Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений — братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности», — приводит издание слова дипломата.

Лавров оценил внутреннюю обстановку в республике: по его словам, она стабилизировалась.

«Эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию. Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность», — подчеркнул глава МИД, касаясь перспективы возможной мобилизации протестов в августе-сентябре текущего года.