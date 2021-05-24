«Батька исполнил красиво»: Симоньян о задержании Протасевича

Как писал «Рамблер», ранее самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании.

Сообщения о бомбе не подтвердились, однако при проверке документов пассажиров рейса был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.