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«Батька исполнил красиво»: Симоньян о задержании Протасевича

Алиса Селезнёва
27 минут назад
Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что завидует Белоруссии в связи с «красивым исполнением» задержания основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом она заявила в месенджере.
«Батька исполнил красиво»: Симоньян о задержании Протасевича
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как писал «Рамблер», ранее самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании.
Сообщения о бомбе не подтвердились, однако при проверке документов пассажиров рейса был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Комментируя ситуацию, Симоньян отметила, что «никогда не думала, что будет хоть в чем-то завидовать Белоруссии»
«Но вот сейчас как-то завидую. Батька (президент Белоруссии Александр Лукашенко. – Прим.ред.) исполнил красиво», - подчеркнула она.
После задержания Протасевича западные страны потребовали его немедленного освобождения и пригрозили Белоруссии санкциями, вплоть до запрета самолетам белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» садиться в аэропортах Евросоюза.
В мире,Роман Протасевич,Маргарита Симоньян,Александр Лукашенко,ЕС,Беларусь,
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