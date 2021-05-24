«Батька исполнил красиво»: Симоньян о задержании Протасевича

Как писал «Рамблер», ранее самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании.
Сообщения о бомбе не подтвердились, однако при проверке документов пассажиров рейса был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Комментируя ситуацию, Симоньян отметила, что «никогда не думала, что будет хоть в чем-то завидовать Белоруссии»
«Но вот сейчас как-то завидую. Батька (президент Белоруссии Александр Лукашенко. – Прим.ред.) исполнил красиво», - подчеркнула она.
После задержания Протасевича западные страны потребовали его немедленного освобождения и пригрозили Белоруссии санкциями, вплоть до запрета самолетам белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» садиться в аэропортах Евросоюза
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