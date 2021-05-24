Глава МИД Ирана посетит Баку и Ереван

По его словам, визит главы МИД Ирана начнётся завтра. При этом Хатибзаде не назвал цели визита. Вопросы, которые будут обсуждаться в ходе переговоров, глава пресс-службы тоже оставил в тайне.

В последние дни на высшем уровне между Баку и Анкарой ведутся дискуссии о том, как планировать восстановительные и реставрационные работы на освобождённых территориях Азербайджана. Стороны приходят к выводу, что кроме инфраструктурных и реконструкционных работ, на этих землях стоит провести реставрацию памятников, имеющих культурное и историческое значение.