Глава МИД Ирана посетит Баку и Ереван

19 мая главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов
и Мевлют Чавушоглу
обсудили по телефону напряжённость на азербайджано-армянской границе. Незадолго до этого армянское Минобороны
сообщило, что азербайджанские вооружённые силы попытались провести определённые работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. Позже и. о. премьера Армении Никол Пашинян
в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину
о своём поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.