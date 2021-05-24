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Глава МИД Ирана посетит Баку и Ереван

News.ru
1 час назад
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Азербайджан и Армению. Как сообщает ИРНА, об этом сегодня на пресс-конференции сказал журналистам глава пресс-службы МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.
Глава МИД Ирана посетит Баку и Ереван
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
По его словам, визит главы МИД Ирана начнётся завтра. При этом Хатибзаде не назвал цели визита. Вопросы, которые будут обсуждаться в ходе переговоров, глава пресс-службы тоже оставил в тайне.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Азербайджан в ближайшие недели. Об этом 24 мая сообщило азербайджанское агентство «Репорт» со ссылкой на турецкого министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.
В последние дни на высшем уровне между Баку и Анкарой ведутся дискуссии о том, как планировать восстановительные и реставрационные работы на освобождённых территориях Азербайджана. Стороны приходят к выводу, что кроме инфраструктурных и реконструкционных работ, на этих землях стоит провести реставрацию памятников, имеющих культурное и историческое значение.
19 мая главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону напряжённость на азербайджано-армянской границе. Незадолго до этого армянское Минобороны сообщило, что азербайджанские вооружённые силы попытались провести определённые работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. Позже и. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своём поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией.
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