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В Японии рассекретили планы СССР отдать часть Курил

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Япония могла получить два из четырёх Курильских островов в 1972 году. СССР мог передать их в рамках мирного соглашения, следует из рассекреченных и опубликованных данных агентства Kyodo.
В Японии рассекретили планы СССР отдать часть Курил
Фото: ТАССТАСС
Таким образом, страны смогли бы укрепить дипломатические отношения. Отметим, что мирный договор между Россией и Японией все еще не подписан.
Согласно договору, в рамках которого два острова могли отойти обратно Японии, Советские власти требовали от Токио и размещённых в Японии американских войск гарантий ненападения. Однако Токио хотело вернуть все четыре острова. Из-за этого соглашение не было подписано.
Курилы отошли в состав СССР после Второй Мировой войны. Конфликт на этой почве до сих пор не утихает между странами.
Ранее «Рамблер» писал, что Япония продолжит упорно вести переговоры с Россией о территориальной принадлежности Курильских островов и заключении мирного договора.
В мире,Политика,Япония,
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