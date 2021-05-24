Стало известно о болезни уханьских вирусологов до пандемии

Трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года и обращались за медпомощью, что "добавляет веса" призывам провести расследование касательно того, не имела ли место утечка коронавируса из лаборатории, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США

Фото: © РИА Новости. Валерий Мельников © РИА Новости. Валерий Мельников

Именно в китайском Ухане в декабре 2019 была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Согласно изданию, еще в ноябре 2019 года трое ученых из уханьского института вирусологии "болели настолько сильно, что обращались за медицинской помощью в больницу".

Газета подчеркивает, что эти данные могут "добавить веса нарастающим призывам к более полному расследованию касательно того, мог ли вирус, (вызывающий — ред.) COVID-19, сбежать из лаборатории".

По оценке издания, сведения о том, что незадолго до начала пандемии "члены одной и той же команды, работающей с коронавирусами, попали в больницу со схожими симптомами", могут оказаться важными.

В ответ на запрос о комментарии в МИД КНР заявили, что "США продолжают раскручивать теорию об утечке (коронавируса) из лаборатории". В китайском МИД задались вопросом о том, действительно ли США обеспокоены источником возникновения вируса или "пытаются отвлечь внимание".

Ранее в мае республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В частности, республиканцы указали на появление у ряда исследователей лаборатории в Ухане осенью 2019 года симптомов, характерных для коронавируса, и причастность китайских военных к лаборатории.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.