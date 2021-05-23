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После стрельбы на запрещенном концерте в США погибла девочка

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
35 минут назад
В американском городе Норт-Чарлстон в Северной Каролине произошла стрельба на несанкционированном концерте, погибла несовершеннолетняя девочка, сообщили местные власти.
После стрельбы на запрещенном концерте в США погибла девочка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сообщения о стрельбе поступили в полицию в субботу вечером по местному времени (утро воскресенья по мск), на месте правоохранители нашли нескольких человек с огнестрельными ранениями, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WCBD.
После первой медицинской помощи пострадавших госпитализировали, от полученных ранений скончалась 14-летняя девочка.
Стрельба произошла после ссоры на концерте, о подозреваемых не сообщается.
Ранее сообщалось, что в городе Янгстаун в штате Огайо произошла стрельба в баре, три человека погибли, еще пятеро получили ранения.
В мире,Происшествия,РИА Новости,Норт-Чарлстон,Соединенные Штаты,
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