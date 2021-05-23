«Беспрецедентно!»: Глава Литвы высказался о задержании Протасевича

Литовский президент Гитанас Науседа потребовал срочно освободить сооснователя и бывшего главного редактора оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича , задержанного в Минске . Об этом пишет издание «Подъем».

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Науседа отметил, что это беспрецедентный случай.

«Беспрецедентно! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлён в Минске. В самолете был белорусский политический активист. Он арестован. За этими действиями стоит режим» - заявил президент Литвы.

Ранее Протасевич был задержан . Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Сообщения о минировании не подтвердились, однако журналиста задержали при проверке документов пассажиров рейса.

Перед вылетом из Афин Протасевич рассказал своим коллегам, что заметил за собой слежку. По словам журналиста, в греческом аэропорту к нему проявлял «нездоровое внимание» неизвестный русскоязычный мужчина, пытаясь снять на камеру документы Протасевича.

Бывшего главреда Nexta обвиняют организации беспорядков, действиях, возбуждающих социальную вражду по и нарушении общественного порядка. Эти статьи предусматривают наказания в виде лишения свободы от 3 до 15 лет. Также Протасевич был включен КГБ в список лиц, причастных к террористической деятельности. Статьи о терроризме предусматривают смертную казнь.

В сентябре Протасевич заявил об уходе с поста главного редактора Telegram-канала Nexta - самого популярного русскоязычного канала, который освещал протесты в Белоруссии с самого их начала.