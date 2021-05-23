В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Беспрецедентно!»: Глава Литвы обратился к Белоруссии из-за задержания Протасевича

Ювелина Бернст
48 минут назад
Литовский президент Гитанас Науседа потребовал срочно освободить сооснователя и бывшего главного редактора оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске. Об этом пишет издание «Подъем».
«Беспрецедентно!»: Глава Литвы высказался о задержании Протасевича
Фото: AP PhotoAP Photo
Науседа отметил, что это беспрецедентный случай.
«Беспрецедентно! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлён в Минске. В самолете был белорусский политический активист. Он арестован. За этими действиями стоит режим» - заявил президент Литвы.
Ранее Протасевич был задержан. Самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Сообщения о минировании не подтвердились, однако журналиста задержали при проверке документов пассажиров рейса.
Перед вылетом из Афин Протасевич рассказал своим коллегам, что заметил за собой слежку. По словам журналиста, в греческом аэропорту к нему проявлял «нездоровое внимание» неизвестный русскоязычный мужчина, пытаясь снять на камеру документы Протасевича.
Бывшего главреда Nexta обвиняют организации беспорядков, действиях, возбуждающих социальную вражду по и нарушении общественного порядка. Эти статьи предусматривают наказания в виде лишения свободы от 3 до 15 лет. Также Протасевич был включен КГБ в список лиц, причастных к террористической деятельности. Статьи о терроризме предусматривают смертную казнь.
В сентябре Протасевич заявил об уходе с поста главного редактора Telegram-канала Nexta - самого популярного русскоязычного канала, который освещал протесты в Белоруссии с самого их начала.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
В мире,Роман Протасевич,Вильнюс,Литва,Минск,Беларусь,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители