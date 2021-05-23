Операция спецслужб: Тихановская о задержании основателя Nexta

Она добавила, что именно из-за этого создателя канала признали террористом, сейчас ему может угрожать смертная казнь.

По ее словам, теперь «ни один человек», который пролетает над Белоруссией, не может быть уверен в безопасности, «ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных».