Операция спецслужб: Тихановская о задержании основателя Nexta

«Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых Telegram-каналов», – заявила Тихановская в своем Telegram-канале.
«Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO», – указала она.