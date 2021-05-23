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Тихановская после инцидента с самолетом Ryanair потребовала исключить Белоруссию из ICAO

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что необходимо исключить республику из Международной организации гражданской авиации (ICAO) после того, как в Минске задержали основателя признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича.
Операция спецслужб: Тихановская о задержании основателя Nexta
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых Telegram-каналов», – заявила Тихановская в своем Telegram-канале.
Она добавила, что именно из-за этого создателя канала признали террористом, сейчас ему может угрожать смертная казнь.
«Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO», – указала она.
По ее словам, теперь «ни один человек», который пролетает над Белоруссией, не может быть уверен в безопасности, «ведь режим злоупотребляет правилами воздушного сообщения ради того, чтобы захватывать несогласных».
В воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, его задержали.
Между тем в Литве заявили, что экстренная посадка произошла не из-за минирования, а из-за конфликта пассажира с членом экипажа.
В мире,Роман Протасевич,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,Минск,Беларусь,
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