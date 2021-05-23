Новую версию о складе во Врбетице сочли разоблачающей обвинения Чехии в адрес России

«Конечно, сейчас каждый может высказывать свое мнение относительно того, почему произошел взрыв боеприпасов. Тем более что времени прошло уже много, и наверное, полную картину восстановить уже трудно, может быть, даже вообще нереально. Но выдвижение этой новой версии говорит об определенной уязвимости версии официальной. То есть мы слышали из Праги, со стороны высокопоставленных представителей чешского правительства, что иные версии в принципе не рассматриваются. То есть существует официальный нарратив о том, что была совершена диверсия сотрудниками российской разведки. Собственно, этим все и ограничивается. Если альтернативные версии будут получать распространение, будут циркулировать, то, по всей видимости, чешское руководство должно будет как-то на эти версии реагировать — либо начинать их рассматривать, либо каким-то образом объяснять, почему эти версии не рассматриваются. Тем более что, судя по всему, доказательная база для официальной версии остается очень сомнительной. И даже часть европейских партнеров Чешской Республики к ней отнеслись скептически. Наверное, это объясняется нежеланием многих стран — членов Евросоюза
высылать российских дипломатов».