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Гебрев: боеприпасы на складе во Врбетице не предназначались для продажи Украине

BFM.RU
14 минут назад
Боеприпасы со склада в Чехии, на котором в 2014 году прогремели взрывы, не предназначались для продажи Украине. Об этом в интервью Der Spiegel заявил болгарский бизнесмен Емельян Гебрев.
Новую версию о складе во Врбетице сочли разоблачающей обвинения Чехии в адрес России
Фото: EPAEPA
По его словам, как и другие фирмы, его компания арендовала склады во Врбетице. Там хранились старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чехии. Они были нужны для разных целей на производстве.
Ранее болгарский бизнесмен рассказал газете The New York Times, что его компания после 2014 года поставляла оружие Украине.
Выдвижение новой версии говорит об уязвимости официальной, которая обвиняет во взрывах в Чехии российскую сторону, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов:
Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам:
«Конечно, сейчас каждый может высказывать свое мнение относительно того, почему произошел взрыв боеприпасов. Тем более что времени прошло уже много, и наверное, полную картину восстановить уже трудно, может быть, даже вообще нереально. Но выдвижение этой новой версии говорит об определенной уязвимости версии официальной. То есть мы слышали из Праги, со стороны высокопоставленных представителей чешского правительства, что иные версии в принципе не рассматриваются. То есть существует официальный нарратив о том, что была совершена диверсия сотрудниками российской разведки. Собственно, этим все и ограничивается. Если альтернативные версии будут получать распространение, будут циркулировать, то, по всей видимости, чешское руководство должно будет как-то на эти версии реагировать — либо начинать их рассматривать, либо каким-то образом объяснять, почему эти версии не рассматриваются. Тем более что, судя по всему, доказательная база для официальной версии остается очень сомнительной. И даже часть европейских партнеров Чешской Республики к ней отнеслись скептически. Наверное, это объясняется нежеланием многих стран — членов Евросоюза высылать российских дипломатов».
Взрывы в чешской деревне Врбетице прогремели в октябре и декабре 2014 года, погибли два человека. Чешские власти считают, что к этим взрывам могли быть причастны российские спецслужбы. Прага объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Согласно записям с камер наблюдения, в октябре 2014-го они приезжали в Чехию и посетили Злинский край, в котором находится Врбетице. Британская разведка подозревала Петрова и Боширова в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018-м. Российские власти все отрицают. В результате между Москвой и Прагой начался крупный дипломатический конфликт. Неделю назад президент Милош Земан выдвинул новую версию взрывов: причиной, по его словам, могла стать попытка скрыть недостачу.
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