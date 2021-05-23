Мэр ушла из политики в водители мусоровоза

Бывший мэр шведского города Гётеборг Энн-Софи Херманссон бросила политику и стала водителем мусоровоза. Она заявляет, что совершенно счастлива и новая работа ей очень нравится, сообщает Squeekly.

Фото: news.ru news.ru

Энн-Софи Херманссон была мэром с 2016 по 2018 год, но потом она проиграла выборы, заявила, что устала и хочет изменить свою жизнь. У 56-летней женщины были права на вождение большегрузов, чем она и воспользовалась.

Люди продолжают спрашивать меня, какого чёрта я здесь делаю. Но для меня это хорошее решение, мне же нужно платить за аренду, — делится своим мнением экс-мэр в Twitter.

Бывший политик считает свою прежнюю работу очень беспокойной. Нынешняя тоже не обходится без сложностей, но она — самая обычная, без встреч и телефонных звонков. У Энн-Софи хороший коллектив, коллеги по-доброму к ней относятся.

У бывшего мэра 12,5 тысячи подписчиков, в микроблоге она постоянно публикует истории о себе и своих приятелях. Политическая карьера Херманссон началась, когда она присоединилась к профсоюзу металлургов, придя в 19 лет на завод Volvo Cars.