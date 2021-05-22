В Евросоюзе рассказали об ожиданиях от Москвы

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Глава МИД Австрии заявил, что ЕС хочет диалога с Россией

ТАССиещё 12
1 час назад
Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока в этом не заинтересована. С таким утверждением выступил в субботу глава МИД Австрии Александер Шалленберг в преддверии саммита ЕС 24 мая, на котором обсудят отношения с Россией.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Отношения [России и ЕС] сейчас точно напряжены и отягощены. Как говорится, танго танцуют вдвоем. Европейский союз хочет диалога. Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что [другая сторона] этого тоже хочет", - сказал министр в эфире радиостанции О1.
По утверждению министра, в настоящее время Россия не заинтересована в этом.
"Сейчас нет [заинтересованности России]. Есть [соответствующие] сигналы, которые мы получаем в последнее время из Москвы", - добавил министр.
Глава МИД Австрии заявил, что он надеется на изменение тональности в отношениях РФ и ЕС.
ЕС и Россия должны сотрудничать по многим темам: от климата до энергетики, добавил он.
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