Японцы призвали остановить «агрессию» России в Арктике

Япония
должна задуматься о противодействии национальным интересам России
в Арктике. Так считают журналисты японского издания «Нихон кэйдзай» (перевод
портала «Иносми»).
Они считают, что «Россия действует агрессивно, пытаясь добиться односторонних выгод для себя». Поэтому Москве
надо помешать «приватизировать» Севморпуть.
«Сегодня складывается впечатление, что Россия стремится в Арктике создать выгодные для себя правила, по которым она будет в любом случае требовать от иностранных судов предварительного уведомления о проходе по Севморпути, а также обязывать их пользоваться сопровождением российских ледоколов», - пишет издание.
Японское СМИ обеспокоено вопросом: как будет регулироваться движение судов вдоль северных берегов России, когда в арктических морях растает лед.
«В статье 234 Конвенции ООН по морскому праву сказано, что прибрежные государства могут регулировать судоходство других стран в своих исключительных экономических зонах, если эта зона покрыты льдом, исходя из требований экологии, безопасности и т.д. И это дает России в руки мощные рычаги», - пишет газета.
Она призвала «углубить международную дискуссию по этим вопросам», напомнив, что из Европы в Японию товары можно доставить намного быстрее по арктическим водам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев
заявил, что Севморпуть должен использоваться только на российских условиях.
Адммирал напомнил, что в мире сейчас активно обсуждают «свободу навигации» по Северному морскому пути и даже «интернационализацию управления». Но это невозможно — большая его часть проходит или в территориальных водах России, или в экономической зоне страны. https://news.rambler.ru/troops/46409219/