Японцы призвали остановить «агрессию» России в Арктике

Японское СМИ обеспокоено вопросом: как будет регулироваться движение судов вдоль северных берегов России, когда в арктических морях растает лед.

Она призвала «углубить международную дискуссию по этим вопросам», напомнив, что из Европы в Японию товары можно доставить намного быстрее по арктическим водам.

Адммирал напомнил, что в мире сейчас активно обсуждают «свободу навигации» по Северному морскому пути и даже «интернационализацию управления». Но это невозможно — большая его часть проходит или в территориальных водах России, или в экономической зоне страны. https://news.rambler.ru/troops/46409219/