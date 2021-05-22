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Соратница президента Молдавии угодила в «наркотический» скандал перед выборами

Ювелина Бернст
1 час назад
Кандидат от партии «Действие и солидарность» президента Молдавии Майи Санду снимается с выборов в парламент из-за скандала с наркотиками, сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».
Соратница президента Молдавии угодила в «наркотический» скандал
Фото: TelegramTelegram
Наталья Албот является восьмым номером в списке партии. Она заявила, что не хочет наносить вред команде. «Поэтому я выхожу из списка», — сказала молдавская журналистка.
Ранее местные СМИ сообщали, что в 2017 году Албот задержали в аэропорту Кишинева с марихуаной. Сама же Албот утверждает, что наркотик лежал в пачке сигарет, которую она случайно взяла в кафе. СМИ отмечали, что в полицейском протоколе якобы упоминается кафе «Propaganda».
В ноябре 2020 года президентские выборы в стране выиграла Санду. После этого в стране начались акций протеста ее сторонников с требованием отставки правительства, сформированного Партией социалистов, и проведения досрочных выборов в парламент.
В результате досрочные парламентские выборы в Молдавии назначены на 11 июля.
14 мая партия «Действие и солидарность» представила список кандидатов в депутаты. В него вошли среди прочих лидер партии Игорь Гросу, экс-кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица, генеральный секретарь администрации президента Андрей Спыну и советник главы государства по межэтническим отношениям Наталья Давидови.
В мире,Администрация Президента РФ,ИА Sputnik,Молдова, Республика,
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