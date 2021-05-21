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В МИД Израиля подтвердили, что страна готова придерживаться перемирия

Газета.Ru
40 минут назад
Глава министерства иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что страна будет придерживаться перемирия с палестинской стороной в секторе Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей египетского внешнеполитического ведомства.
Израиль заявил о приверженности перемирию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Министр иностранных дел провел переговоры с египетским коллегой Самехом Шукри.
«Израильский министр в ходе телефонного разговора оценил усилия Египта по достижению перемирия с палестинской стороной. Ашкенази подчеркнул намерение Израиля придерживаться режима тишины», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, министры обсудили процедуры по облегчению восстановления сектора Газа после эскалации конфликта. В частности, собеседники отметили важность координации действий между странами и партнерами для стабилизации ситуации в регионе.
Правительство Израиля 20 мая единогласно приняло инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем. В 2.00 21 мая по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.
Ранее Израиль заявил об успехах в борьбе с группировками в Газе.
В мире,Габи Ашкенази,Хамас,МИД,Израиль,Египет,
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