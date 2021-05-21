Подлинные кадры: Пентагон оценил видео с НЛО над Калифорнией

Пентагон подтвердил подлинность видео, которое опубликовал американский режиссер-документалист Джереми Корбелл (Jeremy Corbell) в своем Instagram. На ролике запечатлен неопознанный летающий объект (НЛО), быстро движущийся над водой, сообщает NBC News.

Корбелл снял видео 15 июля 2019 года возле города Сан-Диего в штате Калифорния. На ролике объект движется по ломаной траектории, после чего исчезает из кадра неподалеку от корабля USS Omaha. Документалист добавил, что НЛО исчезло после входа в воду.

На его поиски отправили подводную лодку, но операция не завершилась успехом. Известно, что объект опустился в океан, не получив повреждения, что говорит о его способности перемещаться между водной и воздушной средой.

Министерство обороны США подтвердило подлинность видео, однако у ведомства нет объяснения запечатленному явлению. Для «понимания природы и происхождения» НЛО ролик проверит целевая группа по неопознанным воздушным явлениям.

Пентагон продолжает изучать НЛО в рамках секретной программы и проводит закрытые слушания, чтобы выяснить происхождение аномальных атмосферных явлений. Согласно статье, опубликованной изданием The New York Times, некоторые приглашенные Министерством обороны США специалисты убеждены, что таинственные объекты имеют внеземное происхождение.

В 2017 году стало известно о существовании правительственной программы AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) по изучению НЛО, бюджет которой достигал 22 миллионов долларов. Ее основная цель заключалась в выяснении, представляют ли аномальные атмосферные явления угрозу для США . Хотя она была завершена в 2012 году, специалисты, принимавшие в ней участие, заявили, что программа все еще действует, что впоследствии было подтверждено Министерством обороны

По словам предыдущего директора программы Луиса Элизондо (Luis Elizondo), который ушел в отставку в октябре 2017 года, была собрана новая группа специалистов, а программа станет прозрачнее для общественности. Некоторые ученые и чиновники, состоящие в AATIP, включая сенатора демократа Гарри Рейда (Harry Reid) и астрофизика Эрика В.Дэвиса (Eric W. Davis), утверждают, что удалось найти обломки потерпевших крушение летательных аппаратов неизвестного происхождения и изучить их. В некоторых случаях источник материалов установить не удалось, что, по мнению специалистов в AATIP, указывает на их внеземную природу.

Однако до сих пор никаких доказательств не было представлено, а артефакты, якобы найденные на месте крушения НЛО, не проходили независимую экспертизу. Скептики и большинство ученых, в том числе астрофизики, утверждают, что отсутствие правдоподобного объяснения не является аргументом в пользу инопланетного происхождения НЛО. Известно, что в некоторых случаях особо странные инциденты с НЛО со временем получали объяснение.

Бывший президент США Барак Обама заявил, что в секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых летающих тарелок. В эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом » политик отметил, что принцип движения этих НЛО не поддаётся объяснению.

Обама признался, что когда в 2008 году стал хозяином Белого дома, то захотел узнать, имеются ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. По его словам, сотрудники администрации провели для него расследование и дали отрицательный ответ.

При этом Обама подтвердил, что съёмки и наблюдения неустановленных летающих объектов существуют.

Рамблер

Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию, — пояснил политик.

Генеральный инспектор Пентагона проанализирует, насколько серьёзно оборонное ведомство США относится к участившимся в последние годы случаям проникновения в воздушное пространство страны и закрытые зоны над военными базами неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщает Politico.

Анализ приурочен к презентации по этому вопросу в Конгрессе Соединённых Штатов, намеченной на июнь. Документ составлен американскими службами безопасности. Ряд законодателей ранее выразили сомнения в том, что все государственные ведомства в полной мере предоставляют связанную с НЛО информацию.

Офис генинспектора обычно проводит расследования в случаях серьёзных нарушений закона со стороны военных. Связанную с НЛО проверку в Пентагоне пока официально не комментировали.

В августе 2020 года американское Минобороны объявило о создании целевой группы для изучения и расследования случаев появления НЛО или необъяснимых воздушных явлений, наблюдаемых военными пилотами. Ожидается, что эта группа внесёт основной вклад в подготовку отчёта для законодателей.

Предстоит понять, как стало возможным, что закрытое воздушное пространство над военными [объектами] регулярно — месяцами и годами — нарушается и никого в Министерстве обороны или Конгрессе не ставят об этом в известность, — отметил помощник главы Пентагона по вопросам разведки Кристофер Меллон.

Политик имеет в виду инцидент с объектом «пирамидальной формы», который двигался вслед за американскими военным кораблями. Впервые он был заснят американскими военными у побережья Сан-Диего в июне 2019 года. Объект находился над судном на высоте около 210 метров. Бывший сенатор убеждён, что это было именно НЛО, которое действовало по приказу российского лидера. Он пояснил, что Путин служил в КГБ, что можно считать за его причастность к инциденту.

Примечательно, что подлинность видеозаписи с пирамидальным объектом была подтверждена Пентагоном. Об этом писало издание Science Alert. Режиссёр-документалист Джереми Корбелл заснял объект треугольной формы, который летает и испускает пульсирующий свет. Два других подобных объекта треугольной формы были запечатлены возле военно-морской авиабазы США в штате Вирджиния. В настоящее время неизвестно, что это были за объекты, но весьма вероятно, что речь идёт о метеорологических зондах или дронах-шпионах.

Ранее Пентагон начал расследование атак на госслужащих с помощью «направленной энергии». Один случай был зарегистрирован в 2019 году. Он произошёл с сотрудницей Белого дома, которая гуляла с собакой в пригороде Вирджинии. Она почувствовала внезапный приступ тошноты. Другое происшествие случилось в ноябре 2020 года на лужайке перед южным фасадом Белого дома. Тогда стало плохо чиновнику Совета национальной безопасности США. Американские военные считают, что эти происшествия схожи с теми случаями, которые произошли с американские дипломатами на Кубе в 2016 году. Они были более известны как «гаванский синдром».

Случаи таких атак вызывают в Пентагоне серьёзную обеспокоенность. Утверждается, то они могут вызывать различные симптомы, а также повреждения головного мозга, но отследить их крайне непросто. Также беспокойство проявляют и в Конгрессе США . Американское правительство пока не может подтвердить достоверность данных о новых атаках.

Пентагон подтвердил подлинность видеоролика, на кадрах которого запечатлены неопознанные летающие объекты над эсминцем ВМС США.

Ранее американский документалист Джереми Корбелл опубликовал на своей странице в Twitter видео с НЛО треугольной формы, которые барражируют над палубой американского эсминца.

Официальный представитель Пентагона Сью Гоф подтвердила, что опубликованные в Сети кадры были сделаны экипажем эсминца ВМС США USS Russell в июле 2019 года.

«Я могу подтвердить, что упомянутые фотографии и видео были сделаны военно-морскими силами», — сказала Гоф.

По данным американского телеканала Fox News, встреча американского эсминца с НЛО произошла у побережья Южной Калифорнии. Журналисты отмечают, что американским военным не первый раз удается запечатлеть на видео НЛО. По их словам, НЛО буквально заполонили небо над США, демонстрируя бессилие американских военных.

Экс-пилот ВМС США Райан Грейвз рассказал, что НЛО, которое его эскадрон наблюдает с 2014 года, может быть китайской или российской технологией.

Во время интервью программе 60 Minutes на телеканале CBS Грейвз рассказал, что в 2014 году его эскадрон впервые зафиксировал НЛО над восточным побережьем США. В 2015 году у побережья штата Флорида эскадрон бывшего пилота наблюдал еще один из подобных объектов Объект летел против ветра, скорость которого превышала 60 метров в секунду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пилот заявил, что не исключает, что наблюдаемый объект может иметь отношение к технологиям России или КНР. Также он отметил, что допускаются три варианта появления подобных объектов: секретные технологии США, разведывательные летательные аппараты противников и сверхъестественные явления.