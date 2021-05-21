Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии, сообщается на сайте комитета.

"Отсутствие сотрудничества со стороны Китайской Народной Республики препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника вируса. Тем не менее, серьезные косвенные доказательства вызывают серьезную озабоченность относительного того, что вспышка COVID-19 могла возникнуть из-за утечки из Уханьского института вирусологии", — говорится в докладе республиканцев.

В качестве таких "улик" республиканцы называют "информацию о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий" и предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что лаборатория в Ухане занимается "опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности". Кроме того, они указывают на появление у ряда исследователей лаборатории осенью 2019 года симптомов, характерных для коронавируса, и причастность китайских военных к лаборатории.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.

США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

Международная группа ученых признала, что существует две правдоподобные версии начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2, которая могла возникнуть как в результате зооноза, так и при утечке вируса из лаборатории. В официальном письме, опубликованном в журнале Science, исследователи призывают предпринять все усилия по установлению истинной причины вспышки COVID-19.

В мае 2020 года Генеральная Ассамблея ООН предложила ВОЗ вместе с китайскими учеными выяснить причину вспышки SARS-CoV-2. Китайская сторона предоставила экспертам данные и образцы, на основе которых специалисты определили сценарий инцидента в лаборатории как маловероятный, а зооноз (передача вируса от животных к человеку) с участием промежуточного хозяина как наиболее возможный. Однако обе возможности не были тщательно рассмотрены.

По мнению ученых, из-за того, что данных недостаточно, необходимо серьезно относиться к обоим сценариям и инициировать тщательное расследование, минимизируя конфликт интересов. Исследовательские лаборатории должны опубликовать данные, которые следует рассмотреть независимым экспертам. Авторы письма признают, что в начале эпидемии, несмотря на широкое распространение антиазиатских настроений, многие китайские врачи, ученые и журналисты помогали собрать объективную информацию о вирусе.

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки отказалась отвечать прямо на вопрос о том, имеются ли у Белого дома доказательства того, что источником нового коронавируса не стала утечка патогена из биологической лаборатории в китайском городе Ухань, сообщает New York Post.

Рамблер

«Я бы предостерегла вас от опровержения отрицательного ответа —что, на наш взгляд, никогда не является ответственным подходом, когда дело доходит до выяснения коренных причин пандемии, унесшей жизни сотен тысяч людей в Соединенных Штатах», — отметила Псаки в ответ на заданный корреспондентом Fox News Питером Дуси вопрос.

«Я скажу, что мы по-прежнему считаем, что необходимо провести независимое и прозрачное расследование, и это должно произойти при сотрудничестве и с использованием данных, предоставленных китайским правительством, — продолжила Псаки. — У нас недостаточно информации».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов сообщил, что ранее со схожим заявлением выступил и Вячеслав Володин . Однако спикер Госдумы, отметил Тумусов, говорил об американском участии в лабораторных исследованиях коронавируса.

Рамблер

«Версии всего две: искусственное и естественное [происхождение коронавируса — прим. ГМ]. Постоянно мы слышим, что это искусственное. Даже наш Володин примерно так сказал, что это искусственное, что это американская лаборатория. А американцы начали говорить, что это китайское. Нужны веские доказательства, не просто косвенные, предполагаемые, по ощущениям. Это всё гипотезы. Комиссия ВОЗ была в Ухане и написала, что искусственное происхождение очень маловероятно. Более вероятно естественное. Я думаю, что этот вопрос требует дальнейшего исследования и выяснения, откуда это появилось».

Австрийские СМИ снова напомнили о версии происхождения коронавирусной инфекции, согласно которой COVID-19 появился в китайской лаборатории. Об этом в своей статье для Der Standard написал Клаус Ташвер.

Автор материала напомнил о работах научного журналиста Николаса Уэйда, который ещё в 2014 году опубликовал ряд текстов о новом бактериальном оружии. В своих статьях эксперт утверждал, что китайские специалисты проводят эксперименты с коронавирусами. Учёные в КНР, говорил Уэйд, стремятся усилить патогенность вирусов.

Один из его материалов называется «Неприятное наследство». В этой статье Уэйд говорит о других подобных экспериментах над вирусами, которые также становились причиной вспышек различных заболеваний в разных местах планеты. Журналист уверен в лабораторном происхождении коронавирусной инфекции. Свою точку зрения он аргументирует сведениями о вирусологе Ши Чжэнли , которую называли «женщина — летучая мышь». Именной ей принадлежит авторство спорных вопросов активности коронавирусов.

Появление коронавирусной инфекции могло быть связано с утечкой из американской биологической лаборатории, правительство РФ должно поднять вопрос об ответственности за распространение вируса. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Исходя из того, как молчат сателлиты Соединенных Штатов Америки, как сами США молчат, можно сделать вывод один: совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые по всему миру взяли и насоздавали. Было бы правильно правительству эти вопросы тоже поднять", - сказал Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ.

Председатель нижней палаты призвал США остановить исследования, следствием которых, по его словам, могло стать происхождение коронавируса.

"И пускай думают о том, как компенсируют всем странам [издержки], которые от этого пострадали. Понятно, его [вирус] обнаружили в Ухане. Но в Ухане опять-таки лаборатория чья? Американская. Они там финансировали", - отметил он.

По словам Володина, скорей всего, параллельно ведется работа по моделированию вируса, "а делают это Соединенные Штаты Америки". Если не остановить эти исследования, мир будет "заложником новых и новых ситуаций", предупредил он.

В связи с этим политик напомнил о функционировании американских лабораторий в Грузии и Восточной Европе.