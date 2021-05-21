Болгары высмеяли отказ США от санкций по Nord Stream 2

Правительство Соединенных Штатов Америки отказалось от идеи вводить санкции против «Северного потока-2». Комментаторы болгарского издания «Дневник» высмеяли это решение, решив что США таким образом «преклонили колени».
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look PressStefan Sauer/dpa/Global Look Press
В статье процитировали пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая отметила невозможность приостановления строительства газопровода на нынешнем этапе. Напомним, что «Северный поток-2» находится в стадии завершения.
В комментариях к статье жители Болгарии обрушились на американцев, назвав такой шаг очевидным. Некоторые даже назвали 46-президента США Джо Байдена «шестеркой» русских.
«Следующий шаг Байдена – вернуть Аляску русским», - написал один из пользователей. «Как и ожидалось, дед [Джо Байден] оказался русской «шестеркой», - написал другой.
«США преклонили колени перед военной мощью России», - отметил третий пользователь.
Отметим, что строительство «Северного потока-2» планируют закончить в текущем году. Против этого выступает ряд европейских стран. Среди них Украина, Латвия, Литва и Польша. Самый главный противник нового газопровода - США. Окончание строительства трубы не даст Штатам возможность продавать в Европу свой сжиженный газ.
Ранее «Рамблер» писал, что в Госдуме считают нелогичным отказываться от строительства «Северного потока-2». По мнению парламентария Антона Морозова, это ударит по интересам самих европейцев, потому что Европа недополучит энергетические ресурсы.