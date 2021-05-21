Болгары высмеяли отказ США от санкций по Nord Stream 2

Отметим, что строительство «Северного потока-2» планируют закончить в текущем году. Против этого выступает ряд европейских стран. Среди них Украина, Латвия, Литва и Польша. Самый главный противник нового газопровода - США. Окончание строительства трубы не даст Штатам возможность продавать в Европу свой сжиженный газ.