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Китай меняет политику регистрации браков

ИА Regnum
20 минут назад
Китай будет проводить экспериментальную политику регистрации браков между провинциями, чтобы оградить растущее число трудовых мигрантов от необходимости возвращаться в родной город для регистрации брака, сообщает агентство Синьхуа.
Китай меняет политику регистрации браков
Фото: ТАССТАСС
Пилотная программа будет сначала внедрена в провинциях Ляонин, Шаньдун, Гуандун, и Сычуань и городе центрального подчинения Чунцине среди прочих регионов провинциального уровня на период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2023 года, сообщило Министерство гражданской администрации КНР.
Согласно действующим в Китае правилам, браки должны регистрироваться в реестре браков, расположенном по месту регистрации домохозяйства невесты или жениха.
Новая политика позволит людям, проживающим за пределами места регистрации домохозяйства, регистрировать свой брак в пилотных районах, где они проживали не менее полугода непрерывно, говорится в сообщении министерства.
В мире,Синьхуа,Китай,
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