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Ирландия заподозрила в кибератаке российских хакеров

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
58 минут назад
За атакой на исполнительную службу по вопросам здравоохранения (HSE) Ирландии может стоять хакерская группировка из России, заявили в национальном центре кибербезопасности (NCSC) Ирландии.
Ирландия заподозрила в кибератаке российских хакеров
Фото: ТАССТАСС
В NCSC полагают, что за атакой стоят хакеры Wizard Spider, группировка, предположительно, базируется в Санкт-Петербурге. Ирландские чиновники уже связались с российскими властями. Посол России Юрий Филатов осудил кибератаку и предложил правительству помощь в расследовании дела, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTE.
Телеканал рассказал, что хакеры предоставили ключи дешифрования. Сотрудникам службы по вопросам здравоохранения хакеры пригрозили опубликовать или продать украденные личные данные. RTE предполагает, что на хакеров могли надавить власти страны (или стран), где злоумышленников базируются. IT-компания, нанятая HSE, проверяет ключи, до окончания проверки, для которой, вероятно, потребуется несколько дней, использовать их не будут.
В мире,Интернет,Юрий Филатов,РИА Новости,Санкт-Петербург,Россия,Ирландия,
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