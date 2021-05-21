Ирландия заподозрила в кибератаке российских хакеров

Телеканал рассказал, что хакеры предоставили ключи дешифрования. Сотрудникам службы по вопросам здравоохранения хакеры пригрозили опубликовать или продать украденные личные данные. RTE предполагает, что на хакеров могли надавить власти страны (или стран), где злоумышленников базируются. IT-компания, нанятая HSE, проверяет ключи, до окончания проверки, для которой, вероятно, потребуется несколько дней, использовать их не будут.