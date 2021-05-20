Энергомост в Крым поврежден

Евгения Рукавишникова. На одной фазе кабеля энергомоста Тамань-Крым произошло повреждение. Планируется, что поврежденный объект переключат на резервную линию, приводит РИА "Новости" заявление министра топлива и энергетики Крыма

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"По полученной вчера оперативной информации повреждена одна из ниток энергомоста - одна фаза Тамань-Кафа первая цепь, что вызвало сокращение ресурса, который у нас имелся, на 25%", - сообщил Рукавишников.

По его словам, в настоящий момент осуществляется переключение поврежденной жилы на резервную.

В связи с повреждением возможная передаваемая мощность снизилась на 25%. Сроки окончания ремонтных работ пока не уточняются.

На полную мощность энергомост ввели 11 мая 2016 года. Кабельно-воздушные линии электропередачи и подстанции построили для подключения энергосистемы Крыма к ЕЭС России. Ранее глава Крыма сообщил о завершении острой фазы дефицита воды.