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В Крыму сообщили о повреждении энергомоста

Газета.Ruиещё 6
29 минут назад
На одной фазе кабеля энергомоста Тамань-Крым произошло повреждение. Планируется, что поврежденный объект переключат на резервную линию, приводит РИА "Новости" заявление министра топлива и энергетики Крыма Евгения Рукавишникова.
Энергомост в Крым поврежден
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По полученной вчера оперативной информации повреждена одна из ниток энергомоста - одна фаза Тамань-Кафа первая цепь, что вызвало сокращение ресурса, который у нас имелся, на 25%", - сообщил Рукавишников.
По его словам, в настоящий момент осуществляется переключение поврежденной жилы на резервную.
В связи с повреждением возможная передаваемая мощность снизилась на 25%. Сроки окончания ремонтных работ пока не уточняются.
На полную мощность энергомост ввели 11 мая 2016 года. Кабельно-воздушные линии электропередачи и подстанции построили для подключения энергосистемы Крыма к ЕЭС России. Ранее глава Крыма сообщил о завершении острой фазы дефицита воды.
На полуострове планируется строительство двух дополнительных водохранилищ емкостью 15 млн кубометров и 8 млн кубометров для нужд Симферополя и Алушты соответственно.
В мире,Евгений Рукавишников,РИА Новости,Республика Крым,
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