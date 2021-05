Бывший президент США Барак Обама в частных беседах подвергал жесткой критике своего преемника на посту главы государства Дональда Трампа . В этом его уличили в новой книге писателя Эдварда-Исаака Довера Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Trump («Битва за душу: внутри кампании демократов по уничтожению Трампа »), передает Fox News